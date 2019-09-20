صحيفة: غريزمان تفاوض مع برشلونة على 14 مليون يورو عمولة في 2018

كشفت صحيفة ”إل موندو“ الإسبانية عن تفاوض برشلونة مع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان حين كان لاعبًا في أتلتيكو مدريد ودون اتصالات ولا إذن مع فريقه السابق أتلتيكو مدريد.

وحسب الصحيفة، استنادًا على رسائل إلكترونية تمكنت من الدخول إليها، فالنجم الفرنسي طالب بعمولة تبلغ 14 مليون يورو من برشلونة لمغادرة أتلتيكو مدريد.

وخصت العمولة عدة أطراف منها وكيل أعماله وشقيقته ووالده ومحامي العائلة الفرنسي ووكيل أعمال شارك في المفاوضات التي فشلت في صيف 2018، بينما كان الجزء الأكبر 7 ملايين يورو مخصصًا لمحامٍ في برشلونة شكل مفتاحًا في علاقة اللاعب مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة، أن كل المفاوضات حول العمولة تمت حين كان غريزمان يلعب في أتلتيكو مدريد وفي وسط الموسم.