مهاجم فنزويلي يقترب من معادلة رقم قياسي صعب لميسي

اقترب جوزيف مارتينيز من معادلة رقم ليونيل ميسي قائد برشلونة بالتسجيل في 21 مباراة متتالية بعدما سجل هدفيه 25 و26 هذا الموسم في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وفقًا لموقع الدوري الأمريكي للمحترفينSoccer.com بات المهاجم الفنزويلي على بُعد ست مباريات فقط يسجل فيها من معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم ميسي في التسجيل خلال 21 مباراة على التوالي.

وسجل المهاجم الفنزويلي هدفين آخرين يوم الأربعاء في فوز أتلانتا يونايتد على سينسيناتي في أوهايو ليصبح بذلك اللاعب الوحيد الذي يسجل في 15 مباراة متتالية بعد ميسي.

ويملك مارتينيز حاليا 76 هدفا في 80 مباراة بالدوري الأمريكي للمحترفين ويتبقى له ستة أهداف لمعادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف في المسابقة.

وفي حال نجاح مارتينيز في التسجيل في 21 مباراة على التوالي أو حتى 19 ففهذا أمر رائع ويستحق الاحتفال به على مستوى عالمي.