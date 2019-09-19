برشلونة يقترض 700 مليون يورو لتطوير ”نو كامب“

قرر نادي برشلونة الكشف عن تمويل تطوير ملعبه ”نو كامب“ خلال جمعية عمومية طارئة ستقام في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعد مباراة الفريق في الليغا أما سيلتا فيغو أو السابع من ديسمبر/كانون الأول المقبل موعد مواجهة مايوركا.

وقالت محطة راديو كتالونيا يوم الخميس إن تكلفة تطوير الملعب ارتفعت إلى 700 مليون يورو بعدما كانت 639 ثم 685 مليون يورو بسبب زيادة تكلفة البناء لا يملك منها النادي الكثير.

وقرر مجلس إدارة النادي الاقتراض دون الدخول في الخدمات المصرفية التقليدية وذلك عبر كيان استثماري سيدفع 700 مليون ويمول جميع أعمال البناء في مقابل نسبة مئوية من الفوائد الناتجة عن الملعب خلال مدة تصل إلى 25 عاما.

وسيدفع برشلونة هذا المبلغ عندما يتوصل لاتفاقات رعاية بشأن المقصورة المميزة والإعلانات داخل الملعب أو على بوابات الدخول.

ونو كامب أحد أكبر الاستادات في العالم إذ تبلغ سعته الحالية نحو 90 ألف متفرج ويلعب عليه النادي الكتالوني منذ سنوات طويلة.