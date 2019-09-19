نادي برشلونة يكشف سبب فشل صفقة عودة نيمار

كشف أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، بعض التفاصيل المتعلقة بفضل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وفشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح ”أوسكار جراو“ أن سبب فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في صفقة نيمار كان رفض إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو، الدخول في إطار الصفقة التبادلية بين الناديين.

وأضاف ”أوسكار جراو“ خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”أس“ الإسبانية:“عودة نيمار كانت مطلبًا من المدرب فالفيردي والإدارة الفنية، وحاولنا تحقيقه بأفضل الطرق الممكنة لكننا لم ننجح“.

وتابع:“كنا نريد انضمام نيمار للفريق مرة أخرى، لكننا شعرنا بعدم وجود رغبة لدى باريس سان جيرمان في الموافقة على رحيله، لأنه تم رفض جميع عروضنا“.

وواصل أوسكار جراو:“قدّمنا عرضين لباريس سان جيرمان، الأول كصفقة تبادلية مع بعض اللاعبين، والآخر دونهم، لكن كلاهما رُفض“.

وقال أوسكار جراو لدى سؤاله عن إمكانية إبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوي:“لن نستطيع التعاقد مع أي لاعبين جدد لأن الميزانية لا تتحمل ذلك“.