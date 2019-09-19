الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني

كانت سمعة جولين لوبتيغي التدريبية على المحك بعد فترة قصيرة ومؤلمة في ريال مدريد، لكنه يستمتع الآن بانطلاقة رائعة في تجربته الجديدة مع إشبيلية، ويمكن أن يرد اعتباره عندما يستضيف فريقه السابق في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.

ويحتل إشبيلية الصدارة بـ10 نقاط من 4 مباريات، ويبتعد عنه ريال مدريد بفارق نقطتين، رغم أنه لم يخسر حتى الآن في المسابقة، لكنه عاد للتو من هزيمة قاسية 0/3 من باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا جعلت المدرب زين الدين زيدان تحت الضغط.

ويعرف لوبتيغي جيدًا ما هو الشعور عند وضع مدرب لريال مدريد تحت المجهر. وكانت أمامه مهمة شاقة، بعد أن ورث فريقًا فاز بلقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية عقب استقالة زيدان في 2018 وبمجرد تولي القيادة باع النادي هدافه التاريخي كريستيانو رونالدو.

وظل لوبتيغي تحت الأضواء منذ إقالته من تدريب منتخب إسبانيا قبل انطلاق كأس العالم 2018، ورغم بدايته القوية مع ريال مدريد دخل في سلسلة سيئة حقق فيها فوزًا واحدًا في مباريات وتضمنت هزيمة قاسية أمام 1/5 برشلونة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال لوبتيغي: ”كانت البداية جيدة لكننا واجهنا 3 أسابيع سيئة جدًا“.

وأضاف ”تأمل فقط في الحصول على وقت لإيجاد حلول؛ لأنه يمكن تحقيق التوازن بمرور الموسم وكنا على ثقة بأننا سنتجاوز هذا الموقف لكننا لم نحصل على وقت“.

وحتى الآن لم يتحسن حال ريال مدريد بعد رحيل لوبتيغي.

وقضى خليفته سانتياغو سولاري ما يزيد على 4 أشهر فقط، بينما لم تأتِ عودة زيدان بثمارها إذ حقق المدرب الفرنسي سبعة انتصارات في 16 مباراة بفترته الثانية وخسر 5 مرات مقابل 4 تعادلات.

وكان من المفترض أن تجدد صفقات بقيمة 300 مليون يورو (332 مليون دولار)، وتشمل إيدن هازارد، دماء الفريق لكن المزيج بين مشاكل الإصابات واختيارات زيدان تسببت في استمرار التعثر.

وبات زيدان تحت ضغط متزايد لاستعادة التوازن عقب الهزيمة من سان جيرمان في غياب ثلاثي الهجوم الخطير لبطل فرنسا.

ووجه بريدراج مياتوفيتش مهاجم ريال السابق اللوم للمدرب الفرنسي، وقال: ”الوضع يدعو للقلق والفريق بحاجة للتحسن في كل الجوانب، ولا أعتقد أن زيدان يمكنه تقديم المساعدة“.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وإشبيلية يوم الأحد، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وفي مباريات أخرى يحل البطل برشلونة ضيفًا على غرناطة، بعد غد السبت، وسط توقعات بظهور ليونيل ميسي أساسيًا لأول مرة بالموسم بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق، بينما يلتقي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني مع ضيفه سيلتا فيغو.