برشلونة ينقض على المهاجم المتألق في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع إيرلينغ هالاند، مهاجم نادي رد سالزبورغ النمساوي.

وتألق هالاند بشدة في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بعد أن قاد فريقه لسحق جينك البلجيكي 6-2 في أول لقاءات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأحرز هالاند 3 أهداف، هاتريك، خلال الفوز الساحق لفريقه، مما أثار اهتمام مسؤولي البارسا باللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً فقط.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن اهتمام برشلونة لم يبدأ بعد تألق اللاعب أمس ليلة الثلاثاء أمام جينك البلجيكي، بل يعود إلى مشاركته مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم للشباب التي أقيمت في بولندا، وأحرز خلالها 9 أهداف، وتوّج هدافًا للبطولة.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن برشلونة يريد حسم الصفقة سريعاً قبل أن يواصل اللاعب تألقه ويرتفع سعره وتدخل أندية أخرى في السباق.

وانتقل هالاند، وهو نرويجي الجنسية من أصول بريطانية، خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة من نادي مولده النرويجي إلى رد سالزبورغ مقابل 5 ملايين يورو، وارتفعت قيمته التسويقية لتصل إلى 12 مليون يورو حالياً بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“.