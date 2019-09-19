أصوات تطالب بإقالة زيدان بعد خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

أدت خسارة ريال مدريد الثقيلة 3-0 أمام باريس سان جيرمان في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا لغضب أنصار ريال مدريد خصوصًا في ظل المستوى السيئ لأغلب لاعبي الفريق في اللقاء.

ولم يسدد ريال مدريد نهائيًا على مرمى حارسه السابق الكوستاريكي كيلور نافاس، بينما تعرض البلجيكي تيبو كورتوا لهجوم من صحافة مدريد لكونه لم يساهم في التصدي لأي محاولات خطيرة للفريق الباريسي.

واستشاط زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد غضبًا بسبب افتقار فريقه للحدة بعدما استهل بطل أوروبا 13 مرة مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بهزيمة قاسية 3-صفر أمام مستضيفه باريس سان جيرمان أمس الأربعاء.

واستغل البعض المواقع الاجتماعية للمطالبة بإقالة الفرنسي زين الدين زيدان كما أرجع البعض نجاحاته السابقة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر الفريق نحو يوفنتوس.

واهتمت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية بالتغريدات ضد زيدان ونشرت بعض منها جاء فيها :“زيدان عملية احتيال كبيرة ، فترة نجاحه الأولى جاءت بفضل رونالدو“.

وعلق زيدان بعد المباراة ”ما أحبطني هو أننا لم نلعب بحدة وعلى هذا المستوى من البطولة فهذا غير مقبول“.

وأضاف بعد تكبد ريال أول هزيمة هذا الموسم ”ما يقلقني هو الافتقار للحدة“.

ومع خنق خط وسط ريال مدريد بواسطة ثنائي باريس سان جيرمان إدريسا جاي وماركو فيراتي عانى الفريق الإسباني للتقدم في الهجوم.

وقال زيدان ”الفشل في صناعة الفرص في ظل المجموعة الموجودة في الهجوم بقيادة جاريث بيل وكريم بنزيما وإيدن هازارد هو شعور غريب.

”يمكن أن تقدم أداء سيئًا لكن لو لعبت بحدة وقاتلت من أجل الكرة فأنت تملك فرصة في المباراة“.

وعلق آخر :“زيدان انتهى دون رونالدو كيف يمكن صرف 500 مليون جنيه إسترليني على لاعبين في صيف واحد ولديك فريق يلعب بهذا الشكل السيئ ؟ إقالته ”.

وغرد مشجع :“دون مبابي دون كافاني ودون نيمار ، 99 من نجاح زيدان كان رونالدو“.

وتابع :“ما المدة التي سيمنحها فلورنتينو بيريز لزيدان لإقالته إن لم تتغير الأمور ؟ مورينيو ينتظر“.

وتسائل مشجع :“هل يمكن أن تبدأ حملة زيدان للخارج حاليا؟“