مدرب ويلز يكشف حقيقة عدم إجادة غاريث بيل نجم ريال مدريد التحدث بالإسبانية

نفى كريس كولمان، المدير الفني لمنتخب ويلز، ادعاءات عدم تحدث مواطنه غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، والتي ساقها بعض زملائه في الفريق الملكي بزعم عدم إجادة الإسبانية سبب قلة انسجام اللاعب مع الفريق.

وقال مارسيلو وتيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، إن بيل لا يجيد الإسبانية ويهتم بلعب ”الغولف“ أكثر من مشاركة زملائه في تجمعاتهم واحتفالاتهم بعيدًا عن التدريبات والمباريات؛ ما تسبب في شعوره بالعزلة داخل ”سانتياغو برنابيو“.

لكن كولمان قال في تصريحات لصحيفة AS الإسبانية، إنه تناول الطعام مع بيل في مدريد في أحد المطاعم، وتحدث الإسبانية بطلاقة وطلب الطعام وتحدث مع النادل بمنتهى الأريحية.

وعمل كولمان مع بيل طيلة خمس سنوات في المنتخب الوطني، وشارك في بلوغ ويلز قبل نهائي يورو 2016 في فرنسا.

وقال كولمان: ”غاريث واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك“.

وتعرض بيل لانتقادات شديدة أبرزها عدم إجادته الإسبانية بعد 6 سنوات في مدريد، وقد انتقده مواطنه جون توشاك مدرب ويلز السابق الذي طالبه بتعلم الإسبانية احترامًا لناديه.

لكن كولمان قال: ”لقد كنت مع غاريث في مدريد وتناولنا الطعام في أحد المطاعم، وتحدث الإسبانية أمامي بطلاقة حينما طلب الطعام، وتحدث مع الناس وكان مهذبًا للغاية، لكنه يعيش حياته الخاصة كما يشاء“.

وليست هذه الشكوى الوحيدة ضد بيل، لكن اهتمامه بالغولف أكثر من كرة القدم أثار الكثير من التساؤلات في مناسبات عديدة وأثر على التزامه بالفريق.

وكان بيل يمارس الغولف بينما خسر فريقه أمام بايرن ميونخ في كأس أودي قبل انطلاق الموسم الحالي.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في مؤتمر صحفي عن بيل ”إنه لم يكن على ما يرام لذلك غاب عن رحلة ألمانيا“.

وسيقود بيل فريقه الملكي يوم الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يشارك النجم الويلزي ضد ليفانتي (3-2) بعد طرده في الجولة الثالثة ضد فياريال (2-2).