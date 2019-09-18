تقارير: أنسو فاتي يتمسك بتمثيل منتخب إسبانيا ويرفض طلبًا من البرتغال

كشفت تقارير صحفية أن أنسو فاتي، نجم نادي برشلونة الشاب، تمسك بموقفه بشأن المنتخب الذي سيمثله على المستوى الدولي، خلال المرحلة المقبلة من مسيرته.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن فاتي أخبر برشلونة بأنه سيمثل إسبانيا، وذلك حتى يتم نقل رغبته إلى الاتحاد، ولكن ذلك لم يوقف محاولات مسؤولي البرتغال لإقناعه بتمثيل منتخب بلادهم.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن فاتي أصر على موقفه، وأبلغ الاتحاد الإسباني بالفعل، أمس الثلاثاء، أن قراره النهائي هو تمثيل الماتادور.

ويسارع الاتحاد الإسباني الآن في إجراءات منح الجنسية لفاتي المولود في غينيا بيساو، كي يتمكن اللاعب صاحب الـ16 عامًا من اللعب مع منتخب إسبانيا للشباب في كأس العالم تحت 17 عامًا المقبلة.

وقال ديفيد جورد، مدرب إسبانيا تحت 17 عامًا: ”فاتي كان أمامه فرصة للعب مع منتخب آخر، ولكنه يريد إسبانيا، ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى يكون معنا في أقرب وقت ممكن“.

وأضاف: ”أعلم أنه متحمس للغاية للعب مع الماتادور. إنه صبي يعيش من أجل كرة القدم“.

وستقام بطولة كأس العالم للشباب في البرازيل خلال الفترة من الـ 26 من أكتوبر/ تشرين الأول إلى الـ17 من نوفمبر/ تشرين الثاني، المقبلين، وهو ما سيجعل برشلونة يخسر خدمات اللاعب لمدة 7 مباريات.