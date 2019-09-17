تير شتيغن يشعل الأزمة مجددًا مع نوير

رفض مارك-اندريه تير شتيغن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الألماني، نصائح زميله مانويل نوير، قائد وحارس مرمى المانشافت، ووجه إليه انتقادات غير مباشرة.

وفي مؤتمر صحفي لبرشلونة في دورتموند، قال دير شتيغن، مساء يوم الإثنين: بالتأكيد لدي شيء أقوله في هذا الموضوع وهو أنك لا يمكنك أن تعلن عن منافسة ثم تتوقع أن اللاعبين، الذين لا يلعبون، سيكونون سعداء بهذه المنافسة.

وأضاف تير شتيغن (27 عامًا): يجب على مانو ألا يقول شيئًا عن مشاعري، فهذا رأيي الشخصي، عندما ينظر المرء إلى طريقة تصرفي في السنوات الأخيرة، فعندئذ ستكون هذه التصريحات غير مناسبة.

ولم يشارك تير شتيغن مع المانشافت مؤخرًا لا في مباراة هولندا التي انتهت بهزيمة ألمانيا بهدفين مقابل أربعة أهداف ولا في مباراة ايرلندا الشمالية التي انتهت بفوز ألمانيا بهدفين نظيفين، وذلك بعد أن حسم المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف اختياره لصالح نوير لاعب نادي بايرن ميونخ.

وفي رده على سؤال حول موقفه داخل منتخب بلاده، كان تير شتيغن صرح بقوله: هذه الرحلة مع المنتخب كانت بالنسبة لي شخصيًا ضربة قاصمة، معربًا عن عدم رضاه حيال جلوسه على مقعد البدلاء.

ورد نوير على تصريحات تير شتيغن خلال مقابلة مع شبكة ”سكاي سبورتس“ عقب مباراة لايبزيغ، يوم السبت، بقوله عن تصريحات زميله ومنافسه على حراسة مرمى المانشافت: لا أدري الآن ما إذا كانت مثل هذه التصريحات ستفيدنا، نحن فريق واحد ويجب أن نتحد وكذلك حراس المرمى.

وحول هذا الأمر قلل يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا من الخلاف بين حارسيه مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيغن وحرص كل منهما على حراسة عرين بطل العالم 2014.

وقال لوف لصحيفة ”بيلد“ الألمانية يوم الثلاثاء ”لدينا حارسين على مستوى عالمي ، هما مانويل نوير ومارك أندريه تير ستيغن وكذلك كيفن تراب وبيرند لينو يمكنهما أيضا تقديم عروض ستثنائية. من الواضح أن كل الحراس الأربعة لديه طموح ويرغب في المشاركة وهذا يصب في صالح المنتخب“.

وأكد لوف في أكثر من مناسبة أن نوير حارس بايرن ميونخ هو الحارس الأول للمنتخب الوطني لكنه صرح بأن تير شتيغن سيحصل على فرصه“.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة أمام بروسيا دورتموند، قال تير شتيغن، : بالتأكيد لدي شيء أقوله في هذا الموضوع وهو أنك لا يمكنك أن تعلن عن منافسة ثم تتوقع أن اللاعبين، الذين لا يلعبون، سيكونون سعداء بهذه المنافسة.

وأضاف تير شتيغن (27 عامًا): يجب على مانويل ألا يقول شيئًا عن مشاعري، فهذا رأيي الشخصي، عندما ينظر المرء إلى طريقة تصرفي في السنوات الأخيرة، فعندئذ ستكون هذه التصريحات غير مناسبة“.

واعتمد لوف على تير شتيغن كبديل خلال مباراة هولندا ثم أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020 وهو ما أغضب حارس برشلونة.

وعلق نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ على الأمر قائلا ”ما قاله مارك كان واضحا للغاية. كلاهما يقوم بعمل جيد حقًا. كلاهما حارس مرمى عالمي“.