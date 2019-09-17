ماركا تكشف ”خطة“ فالفيردي بشأن ليونيل ميسي

كشفت تقارير صحفية أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، استقر على توقيت مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة فريق بروسيا دورتموند الألماني، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ميسي عن افتتاح موسم الفريق الكتالوني، بسبب إصابته خلال استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم، إلا أنه تعافى وشارك في تدريبات برشلونة خلال اليومين الأخيرين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، قرر فالفيردي أن يبقى ميسي احتياطيًا مع انطلاق المواجهة، على أن يشارك بديلًا لوقت قصير خلال شوط المباراة الثاني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ميسي أصبح جاهزًا للمشاركة في نصف ساعة من عمر اللقاء، إلا أن الفترة التي سيشارك فيها ستتحدد تبعًا لسير المباراة التي تستضيفها الأراضي الألمانية.

ويحتضن ستاد ”سيغنال إيدونا بارك“ مواجهة بروسيا دورتموند مع برشلونة، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا.