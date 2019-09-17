تفاصيل مثيرة في عرض ريال مدريد الخيالي لضم كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية مستقبل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، وموقف نادي ريال مدريد من التعاقد معه.

وقال الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا، في برنامج ”الشرنغيتو“، اليوم الثلاثاء، إن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد خلال صيف 2020.

وأكد إندا أن مصادر مطلعة في ريال مدريد أبلغته بتفاصيل عرض النادي الملكي للتعاقد مع مبابي، والمفاوضات التي سيجريها مسؤولو الميرينغي مع باريس سان جيرمان لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن عرض ريال مدريد يتضمن التعاقد مع مبابي مقابل 225 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قيمتها 50 مليون يورو، أي أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 275 مليون يورو، لتضرب الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في العالم بـ222 مليون يورو.

كما تحدث إندا عن تفاصيل عقد مبابي برفقة الريال، إذ أكد أن ريال مدريد مستعد لدفع راتب سنوي تبلغ قيمته 35 مليون يورو لضم اللاعب إلى صفوفه.

وينتهي عقد مبابي، 20 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.

وكانت تقارير أشارت إلى دخول نادي برشلونة الإسباني في سباق ضم اللاعب الفرنسي الدولي، خاصة بعد الفشل في استعادة نيمار.

ويلتقي ريال مدريد مع باريس سان جيرمان مساء غد الأربعاء، في ملعب ”حديقة الأمراء“، في أولى مباريات المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.