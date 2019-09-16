فاتي يتألق تحت أنظار ميسي و5 بطاقات حمراء في 5 مباريات بالجولة الرابعة للدوري الإسباني

في غياب ليونيل ميسي بزغ نجم جديد في كامب نو، في انتصار برشلونة 5-2 على فالنسيا، يوم السبت، بينما فاز ريال مدريد بصعوبة على ليفانتي 3-2.

وسجل أنسو فاتي، البالغ 16 عامًا، في أول مباراة يلعبها أساسيًا مع برشلونة، ليسحق فالنسيا، وصنع الهدف الثاني لفرينكي دي يونغ.

وسجل المهاجم القادم من غينيا بيساو هدفين وصنع آخر في ثلاث مباريات هذا الموسم، وأبدى ميسي، الذي لا يزال يعاني من إصابة في ربلة الساق، إعجابه باللاعب الشاب وهو يشاهده من المدرجات.

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: ”ستكون هناك جلبة كبيرة حول اللاعب ويتعين أن نقلل منها فهدفنا حمايته“.

لكن أكبر صحيفتين هناك تجاهلتا كلام المدرب وكالتا المديح للاعب الشاب.

وسيكون ريال مدريد من الفرق التي يصعب هزيمتها هذا الموسم بعد الإنفاق السخي.

فانضمام إيدن هازارد إلى تشكيلته عزز الخيارات الهجومية لكن دفاعه يبدو أنه يعاني.

وظهر هذا جليًا، يوم السبت، بعد أن فرط ريال مدريد في تقدمه بثلاثة أهداف لينهار أمام ليفانتي الذي سجل هدفين لكنه أخفق في التعادل.

ولم ينجح المدرب زين الدين زيدان في فرض الانضباط الدفاعي، حيث مني مرمى ريال بستة أهداف في أول أربع مباريات في الدوري.

وخلال يومي الجمعة والسبت، لم تشهد أي مباراة في الدوري الإسباني إشهار بطاقات حمراء، لكن يوم الأحد كانت هناك خمس حالات طرد في خمس مباريات.

وطرد نالدو في فوز إسبانيول 2-1 على إيبار.

كما طرد الحكم ثنائي سيلتا فيغو خورخي ساينز وفران بيلتران في أول 29 دقيقة ليخسر الفريق 2-صفر على أرضه أمام غرناطة، بينما طرد ثنائي ريال بيتيس وليام كارفاليو ولورين مورون في التعادل 1-1 مع خيتافي.

وقيل الكثير عن بداية أتلتيكو مدريد للموسم، حيث فاز فريق المدرب دييغو سيميوني بأول ثلاث مباريات.

لكن هذا السجل الجيد توقف على ملعب ريال سوسيداد، حيث تجرع أتلتيكو الهزيمة لأول مرة بسبب لاعب معار من ريال مدريد.

ومنح مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد السابق، الفريق القادم من إقليم الباسك التقدم بعد 58 دقيقة في أول مباراة بملعبه المجدد استاد ريال.

وضاعف الوافد الجديد ناتشو مونريال تقدم سوسيداد بعد ثلاث دقائق أخرى، عندما استغل خطأ من حارس أتلتيكو يان أوبلاك، الذي تعين عليه مغادرة الملعب لاحقًا بعد تلقيه ضربة في الرأس رغم اعتراضات الحارس السلوفيني على استبداله.