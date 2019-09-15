ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز إشبيلية ونهاية مباريات الجولة الرابعة (صورة)

انتهت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني والتي شهدت سقوط أتلتيكو مدريد 0/2 أمام ريال سوسيداد، وفوز مثير لبرشلونة 5/2 على فالنسيا، وتفوق ريال مدريد بصعوبة على ليفانتي.
وتراجع أتلتيكو مدريد للمركز الثاني، بعد سقوطه أمام ريال سوسيداد 0/2، وتفوق إشبيلية 1/0 على ديبورتيفو ألافيس، ليتنزع النادي الأندلسي صدارة الترتيب.
وبنهاية الجولة الرابعة يتصدر إشبيلية جدول الترتيب وفي رصيده 10 نقاط، ثم يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني وفي جعبته 9 نقاط.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث مع أتلتيك بلباو، ولكل منهما 8 نقاط.
ويملك برشلونة 7 نقاط في المركز الرابع مع غرناطة وريال سوسيداد.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الرابعة:
1. إشبيلية، 10 نقاط.
2. أتلتيكو مدريد، 9 نقاط.
3. ريال مدريد، وأتلتيك بلباو، 8 نقاط.
4. برشلونة، وغرناطة، وريال سوسيداد، 7 نقاط.