ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز إشبيلية ونهاية مباريات الجولة الرابعة (صورة)

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الجولة الرابعة شهدت سقوط أتلتيكو مدريد 0/2 أمام ريال سوسيداد، وفوز مثير لبرشلونة 5/2 على فالنسيا، وتفوق ريال مدريد بصعوبة على ليفانتي.