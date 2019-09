رسميًا.. ريال مدريد يشتري ناديًا نسائيًا ليحمل اسمه بدءًا من هذا التاريخ

وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد رسميًا، على قرار رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بشراء نادي Tacon cd ليكون نادي ”ريال مدريد النسائي“ بدايةً من يوليو 2020.

ويمارس تاكون تدريباته تحت قيادة دافيد أزنار في منشآت ريال مدريد في فالديبيباس، وستقام مبارياتهن خلال الدوري الإسباني للسيدات لكرة القدم ”الإيبردرولا“ هناك أيضًا.

وفريق تاكون، هو فريق يلعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم النسائية، وتقوده اللاعبة السابقة أنى روسي، ووقع الفريق عقدًا مع النادي الملكي ليكون أحد أركانه في الموسم المقبل.

????: Real Madrid’s absorption of CD Tacón was voted on today at Real Madrid’s General Assembly.

894 members voted

40 Abstained

44 No

810 Yes

It passes!! Real Madrid will officially absorb CD Tacón and have a women’s team on July 1st, 2020. pic.twitter.com/SkvZr52BS7

— Real Madrid Feminine (@realmadridfemin) September 15, 2019