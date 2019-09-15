رسميًا.. ريال مدريد يشتري ناديًا نسائيًا ليحمل اسمه بدءًا من هذا التاريخ

رسميًا.. ريال مدريد يشتري ناديًا نسائيًا ليحمل اسمه بدءًا من هذا التاريخ

المصدر: فريق التحرير

وافق أعضاء الجمعية العمومية لنادي ريال مدريد رسميًا، على قرار رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بشراء نادي Tacon cd ليكون نادي ”ريال مدريد النسائي“ بدايةً من يوليو 2020.

ويمارس تاكون تدريباته تحت قيادة دافيد أزنار في منشآت ريال مدريد في فالديبيباس، وستقام مبارياتهن خلال الدوري الإسباني للسيدات لكرة القدم ”الإيبردرولا“ هناك أيضًا.

وفريق تاكون، هو فريق يلعب بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم النسائية، وتقوده اللاعبة السابقة أنى روسي، ووقع الفريق عقدًا مع النادي الملكي ليكون أحد أركانه في الموسم المقبل.

أما نادي مدريد لكرة القدم النسائية، فهو أحد أندية دوري الدرجة الأولى، ويقوده ألفريدو، دائمًا ما يخلط الناس بينه وبين ريال مدريد، لكن في حقيقة الأمر، لا يوجد أي صلة مؤسسية بين الناديين.

ومؤخرًا تكبد تاكون خسارة مؤلمة، حيث وضعته الأقدار أمام برشلونة، أشرس منافسي النادي الملكي بنتيجة 9-1.

يذكر أن فريق برشلونة النسائي هو وصيف النسخة السابقة من الإيبردرولا التي فاز بها أتلتيكو مدريد وأيضًا وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا التي فاز بها ليون الفرنسي.

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