أنسو فاتي مرشح للانضمام إلى منتخب إسبانيا بعد الإبداع مع نادي برشلونة

أكد روبرت مورينو، مدرب إسبانيا، أنه يفكر بالفعل في ضم أنسو فاتي، لاعب برشلونة، البالغ عمره 16 عامًا، إلى تشكيلة المنتخب الوطني، بعدما خطف اللاعب المراهق الأضواء وقدم عرضًا مذهلًا في الفوز 5-2 على بلنسية في دوري الدرجة الأولى يوم السبت.

وبعدما أصبح بالفعل أصغر لاعب في تاريخ برشلونة يسجل هدفًا، عندما فعل ذلك أمام أوساسونا منذ أسبوعين، بات فاتي أصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني في نو كامب عندما افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة مباشرة مليئة بالثقة.

ومزق فاتي دفاع فالنسيا بفضل سرعته ومهارته ومرر الكرة إلى فرينكي دي يونغ ليضيف الهدف الثاني بينما نال تحية حارة من المشجعين أثناء استبداله.

وكان مورينو، مدرب إسبانيا، ضمن الحاضرين في الملعب والمعجبين بأداء اللاعب الذي ولد في غينيا بيساو لكنه انتقل إلى إسبانيا وعمره ست سنوات، وأكد أن اتحاد الكرة يعمل على إنهاء إجراءات تتعلق بإمكانية مشاركته مع المنتخب الوطني.

وقال مورينو: ”أنا غير مشارك في هذه العملية لكن الاتحاد يحاول ضم أنسو فاتي لمنتخب إسبانيا ثم سيصبح القرار في يد اللاعب“.

وأضاف: ”يعمل الاتحاد دائمًا أن تملك إسبانيا أفضل اللاعبين. من المثير جدًا لبرشلونة أن يملك لاعبًا ترعرع في صفوف أكاديمية لاماسيا ويؤدي بهذا الشكل الرائع، لكنه يجب أن يضمن عدم التأثر بهذه الأمور“.

وأشاد إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، بلاعبه المراهق بسبب بزوغ نجمه بسرعة خلال مرحلة الانتقال من فرق الناشئين إلى الفريق الأول.

وقال فالفيردي: ”ليس من السهل أبدًا التأقلم لتصبح لاعبًا في برشلونة بسرعة كبيرة، لكنه يتحلى بتركيز كبير ويؤدي بشكل رائع“.

”ليس من الطبيعي لأي لاعب التسجيل من أول محاولة وصناعة هدف من المحاولة الثانية ثم الاقتراب من التسجيل في الثالثة“.

”نحن نريده أن يعرف المستوى الذي يلعب به ويواصل التطور ويواصل العمل حتى يسهم مع الفريق بشكل أكبر“.

وحاول سيرجيو بوسكيتس – وهو نفسه يمثل قصة نجاح لأكاديمية برشلونة – تشجيع زميله فاتي على التحلي بالتواضع.

وقال بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا: ”عندما تكون صغيرًا فإنك لا تدرك كل الأشياء الموجودة حولك، وربما تتأثر بالإشادة التي تتلقاها.. لكن كلنا نعرف مدى صعوبة تحقيق النجاح واللعب بثبات في المستوى“.

وأضاف: ”إنه يملك موهبة مذهلة ويلعب بتركيز كبير. أتمنى أن تكون هذه البداية لرحلة طويلة جدًا وجميلة بالنسبة له هنا“.