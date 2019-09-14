مباراة برشلونة وفالنسيا.. أنسو فاتي يدخل تاريخ الدوري الإسباني

دخل أنسو فاتي، مهاجم نادي برشلونة، تاريخ الدوري الإسباني بتحقيقه رقمًا قياسيًا خلال مواجهة فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وسجل فاتي الهدف الأول للبارسا، وصنع الهدف الثاني لزميله فرينكي دي يونج، ليقود فريقه للتقدم بثنائية نظيفة على الخفافيش.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن فاتي ”بعمر 16 عامًا و318 يومًا“، أصبح أصغر لاعب يُسجل ويصنع في مباراة بالليغا في القرن الـ21.

يُذكر أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، دفع بفاتي أساسيًا لأول مرة في المباراة اليوم، ليقود هجوم البلوجرانا.