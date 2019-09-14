ريال سوسييداد يذيق أتلتيكو مدريد الهزيمة الأولى في الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى فريق أتلتيكو مدريد اليوم السبت الهزيمة الأولى له هذا الموسم في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وخسر أتلتيكو من مضيفه ريال سوسييداد بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمسابقة المحلية.

هدف ريال سوسيداد الأول HD@I7s8r via pic.twitter.com/Sae1uUTx9v — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD20200) September 14, 2019

قدم ريال سوسييداد شوطًا أول مميزًا للغاية، وكان الأكثر خطورة، وأهدر العديد من الفرص.

في الشوط الثاني، رغم الهجوم الكبير لأتلتيكو، نجح سوسييداد في ترجمة فرصه إلى هدفين عن طريق النرويجي مارتن أوديغارد وناتشو مونريال في الدقيقتين 58 و61.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 9 نقاط في صدارة الترتيب، بينما ارتقى ريال سوسييداد إلى المركز الخامس برصيد 7 نقاط.