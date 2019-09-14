كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

يخوض نادي برشلونة اختبارًا صعبًا أمام ضيفه فالنسيا، اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث في مواجهة خفافيش فالنسيا خاصة أن الندية تكون دائمًا عنوان المواجهات بين الفريقين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 اليوم السبت بتوقيت السعودية على ملعب ”كامب نو“.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 3“ بصوت المعلق علي محمد علي.

ترتيب الفريقين

يحتل برشلونة المركز الثامن برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بعد الفوز في لقاء والتعادل مرة والخسارة في مباراة، ويحتل فالنسيا المركز العاشر برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن برشلونة.

وخسر برشلونة آخر مواجهة ضد فالنسيا بنتيجة 1/2 في نهائي كأس الملك ولم يفز البارسا في آخر 3 مباريات بينهما.

أسلحة برشلونة وغياب ميسي

يفتقد برشلونة خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة بسبب الإصابة بجانب عثمان ديمبلي والمدافع صامويل أومتيتي ومورارا نيتو، ويأمل المدرب إرنستو فالفيردي تحقيق الفوز لاستعادة التوازن لحسم النقاط الثلاث وعودة الثقة للفريق.

ويعتمد البارسا على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس مارك تير شتيغن وأمامه الرباعي جيرارد بيكيه وكليمنت لينغليه ونيلسون سيميدو وخوردي ألبا للدفاع، مع رباعي الوسط سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونغ وسيرجي روبيرتو وكارليس بيريز للوسط، ولويس سواريز وأنطوان غريزمان للهجوم.

فالنسيا.. وزيادة متاعب برشلونة

يبحث فريق فالنسيا عن تحقيق الفوز وزيادة متاعب برشلونة، خاصة أن الخفافيش استعانوا بخدمات المدرب الجديد ألبرت ثيلاديس بعد رحيل المدرب مارسيلينو.

ويغيب عن الخفافيش كارلوس سولير وكريستيانو بيتشيني، ويعتمد فالنسيا على تشكيلة تضم الحارس ياسبر سيليسين وأمامه الرباعي غابريل باوليستا وإيزيكيل غاراي ودانيل واس وخوسيه جايا للدفاع، ودانيال باريخو وجيوفري كوندوغيبا وغونزالو غويديس وفران توريس للوسط، ورودريغو مورينو وكيفين جاميرو للهجوم.

وأكد عبدالستار صبري، لاعب بنفيكا البرتغالي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، أن برشلونة في موقف محرج، خاصة أنه فاز في مباراة واحدة من 3 لقاءات، موضحًا أن البارسا لديه أزمة في غياب ميسي رغم وجود غريزمان.

وأضاف: ”برشلونة لديه مشكلة في استغلال الفرص وأي مباراة ستكون صعبة في ظل فقدان الثقة“.