ريال مدريد يفلت من مصيدة ليفانتي ويرتقي للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

عاد ريال مدريد إلى طريق الانتصارات، بعد تغلبه 3/2 على ضيفه ليفانتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقدّم ريال مدريد مستوًى جيدًا جدًا في الشوط الأول، وسجل فيه 3 أهداف بتوقيع كريم بنزيما (هدفين)، وكاسيميرو.

وجاء الهدف الأول لبنزيما في الدقيقة 25 بضربة رأسية، مستغلًا كرة عرضية متقنة من داني كارفاخال.

سجل بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 31، بتسديدة من داخل المنطقة، بمساعدة جيمس رودريغيز.

ووقع البرازيلي كاسيميرو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 40، بعد كرة عرضية من فينيسيوس جونيور.

وأجرى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديلين في الدقيقة 61، بإشراك إدين هازارد وإيدير ميليتاو، وأخرج كاسيميرو وسيرجيو راموس.

لكن تبديلات ريال مدريد لم تأت أكلها، في حين سجل ليفانتي الهدف الثاني بتوقيع غونزالو ميليرو ليضيف مزيدًا من الإثارة إلى ما تبقى من المباراة.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، والذي يلاقي ريال سوسيداد في وقت لاحق، في حين تجمد رصيد ليفانتي عند 6 نقاط في المركز الخامس (مؤقتًا).

ويسافر ريال مدريد لمواجهة باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء.