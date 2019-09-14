ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي (صورة)

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد مع ضيفه ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
وجاء هدفا كريم بنزيما في الدقيقتين 25 و31، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتفوق الفريق الملكي 3/0.
ورفع بنزيما رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني.
ويأتي في المركز الثاني لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس، وجيرارد مورينو لاعب فياريال ولكل منهما 3 أهداف.
وفي المركز الثالث يأتي أنطوان غريزمان لاعب برشلونة وسجل هدفين، مع 10 لاعبين آخرين.
وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدفي بنزيما:
1. كريم بنزيما، ريال مدريد، 4 أهداف.
2. لورينزو مورن (ريال بيتيس)، وجيرارد مورينو (فياريال)، ولكل منهما 3 أهداف.
3. أنطوان غريزمان (برشلونة)، ودانيال باريخو، وراؤول غارسيا، وروجر مارتي سالفادور، وأنتونيو بويرتاس، وروبيرتو توريس، ونبيل فقير، ومويسيس غوميز، وغاريث بيل، وفيكتور ماتشين بيريز فيتولو، وسيرجيو غوارديولا نافارو.