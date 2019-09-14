ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي (صورة)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفين في المباراة التي تجمع ناديه ريال مدريد مع ضيفه ليفانتي على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. وجاء هدفا كريم بنزيما في الدقيقتين 25 و31، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتفوق الفريق الملكي 3/0. ورفع بنزيما رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي الدوري الإسباني. ويأتي…