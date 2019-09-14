أهداف مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي.. 3/2 للنادي الملكي (فيديو)

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد في المباراة التي تجمعه مع ليفانتي، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 25 مستغلًا كرة عرضية متقنة من داني كارفاخال.

وعاد بنزيما وسجل الهدف الثاني له ولريال مدريد في الدقيقة 31.

وسجل البرازيلي كاسيميرو الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 41، بعد كرة من مواطنه فينيسيوس جونيور.

وسجل بورخا مايورال الهدف الأول لليفانتي في الدقيقة 49.

ونجح جونزالو ميليرو في تسجيل ثاني أهداف ليفانتي في الدقيقة 75.

ويملك ريال مدريد 5 نقاط من فوز وتعادلين في المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 6 نقاط لليفانتي في المركز الرابع.

وفي آخر 10 مباريات بين ريال مدريد وليفانتي، فاز الفريق الملكي 7 مرات، مقابل تعادلين وفوز وحيد لليفانتي.

وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إبقاء المهاجم البلجيكي إدين هازارد على دكة البدلاء.