التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى نادي برشلونة لتحقيق الفوز عندما يستضيف منافسه فالنسيا اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتوقعت صحيفة ”سبورت“ أن يعتمد إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: جوردي ألبا، وكليمونت لينغليت، وجيرارد بيكيه، ونيلسون سيميدو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، وفرينكي دي يونغ، وسيرجي روبيرتو.

الهجوم: أنطوان غريزمان، ولويس سواريز، وكارليس بيريز.

في حين توقعت الصحيفة أن يلعب فالنسيا بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

الدفاع: واس، غاراي، باوليستا، غايا.

الوسط: كوكولين، وباريخو، وتوريس، وغويديس.

الهجوم: رودريغو، وغاميرو.

أما صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فتوقعت أن يلعب برشلونة بذات التشكيلة التي توقعتها ”سبورت“ مع إشراك إيفان راكيتيتش بدلًا من سيرجي روبيرتو، في حين توقعت التشكيلة ذاتها لفالنسيا.