موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة منافسه فالنسيا، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويملك برشلونة 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثامن، وهو نفس رصيد فالنسيا في المركز العاشر، علمًا أن الخفافيش أقالوا المدرب مارسيلينو غارسيا تورال قبل أيام قليلة.

ولم يحقق برشلونة الفوز على فالنسيا في 3 مباريات جمعتهما الموسم الماضي، إذ تعادلا 1/1 و2/2 في الدوري الإسباني، وفاز فالنسيا 2/1 في نهائي كأس إسبانيا.

ولن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة للإصابة، لكن من المتوقع أن يعود زميله لويس سواريز.

وأعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، قائمة النادي الكتالوني لمواجهة فالنسيا المقررة، وقد جاءت على النحو التالي:

مارك آندري تير شتيغن، ونيلسون سيميدو، وجيرارد بيكيه، وإيفان راكيتيتش، وسيرجيو بوسكيتس، وتوديبو، وآرثر، ولويس سواريز، ولينغليت، وواجي، وأنطوان غريزمان، وجوردي ألبا، وكارليس ألينيا، وسيرجي روبرتو، وفرينكي دي يونغ، وأرتورو فيدال، وجونيور فيربو، وإينياكي بينا، وكارليس بيريز، وأنسو فاتي.