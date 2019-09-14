التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يسعى نادي ريال مدريد إلى تحقيق الفوز بعد تعادلين مخيّبين، عندما يستضيف ليفانتي، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق خالد الحدي.

:وتوقعت صحيفة ”ماركا“ أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على هذه التشكيلة:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: مارسيلو، وسيرجيو راموس، وناتشو، وداني كارفاخال.

الوسط: توني كروس، وكاسيميرو، وجيمس رودريغيز.

الهجوم: كريم بنزيما، ولوكا يوفيتش، ولوكاس فاسكيز.

في حين توقعت صحيفة ”أس“ أن يعتمد على التشكيلة التي توقعتها صحيفة ”ماركا“ باستثناء أشراك فينيسيوس جونيور بدلًا من لوكا يوفيتش.

وتغلب ريال مدريد 3/1 على سيلتا فيغو في الجولة الأولى، لكنه تعادل مع بلد الوليد وفياريال في الجولتين الثانية والثالثة.

ولا يعيش ريال مدريد وضعًا جيدًا إذ ضربت الإصابات لوكا مودريتش، وفالفيردي، وإيسكو، كما يغيب غاريث بيل لنيله البطاقة الحمراء أمام فياريال.

التشكيلة المتوقعة من ماركا |

ريال مدريد ???? ليفانتي pic.twitter.com/bITLsZ83FY — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) September 14, 2019