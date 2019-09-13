ألفونسي أريولا: هدفي تحقيق البطولات مع ريال مدريد وهكذا كانت محادثتي مع كورتوا (فيديو)

عبر الحارس الفرنسي ألفونسي أريولا عن سعادته بالانضمام إلى ريال مدريد في مؤتمر تقديمه للمشجعين ووسائل الإعلام، الجمعة.

وقال أريولا في المؤتمر الصحفي: ”إنه لشرفٌ أن أتمكن من اللعب تحت قيادة أسطورة مثل زين الدين زيدان“.

وأضاف ”الرقم 1 يمثل الكثير في هذا النادي، كاسياس كان يرتديه وكان قدوةً لي وجعلني أرغب بأن أصبح حارس مرمى كما أملك قمصانه، إنه رقم جميل وسيتعين عليّ أن أثبت أنني الرقم، تحقيق دوري أبطال أوروبا؟ شاهدت جميع الكؤوس داخل غرفة الألقاب ونريد أن نُزيد من عددها لكن لتحقيق ذلك سيكون علينا أن نتحلى بتنافسية كبيرة“.

وواصل أريولا ”أمامي عامٌ واحد فقط على سبيل الإعارة، لكنني سأحاول تقديم أفضل ما يُمكن خلاله. صحيح أن هناك منافسة قوية لكنني سأظهر مستواي“.

وعن موجهة ناديه السابق باريس سان جيرمان قال: ”صحيح أنها مصادفة عجيبة أن أعود بهذه السرعة، لكنني لم أتحدث عن الأمر داخل غرفة الملابس، أنا أحاول التأقلم“.

وعن هدفه مع ريال مدريد قال أريولا: ”الهدف هو تقديم أقصى ما لديّ كل يوم، وأن أكون جاهزًا ومستعدًا لكل مباراة حتى أتمكن من إبراز مستواي عندما تسنح الفرص“.

وتحدث أريولا عن علاقته مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وقال الحارس الفرنسي: ”المحادثة الأولى مع كورتوا سارت على نحوٍ جيد، بالتأكيد ستكون هنالك فرصة“.

ورحّب إيميليو بوتراغينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني، بالحارس الفرنسي ألفونسي أريولا المُنضم حديثًا لريال مدريد.

وقال بوتراغينيو في المؤتمر الصحفي لتقديم ألفونسي أريولا: ”عزيزي ألفونسي، إنه لمن دواعي سروري، أنك أصبحت لاعبًا في ريال مدريد“.

وأضاف ”أنت الآن ستنضم إلى نادٍ رائع، سيكون بمثابة منزلك، وهو نادٍ لن يختلف عن باريس سان جيرمان، الذي فزت معه بالعديد من الألقاب“.

وواصل ”أنت بطل العالم، والآن ستبدأ تحديًا مُثيرًا، من أجل الدفاع عن قميص ريال مدريد“.

واختتم ”سنبذل قصارى جهدنا لنجعلك سعيدًا، والجماهير ستنتظر منك الكثير دائمًا، أتمنى لك كل التوفيق“.

وأعلن ريال مدريد تعاقده مع ألفونسي أريولا، البالغ من العمر 26 عامًا، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، بنظام الإعارة، قادمًا من باريس سان جيرمان، في صفقة شملت انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من ريال مدريد إلى النادي الفرنسي.