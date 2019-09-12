الموعد والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

في ظل استمرار غياب ليونيل ميسي للإصابة يستضيف برشلونة حامل اللقب المتعثر فريق فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد غد السبت لإثبات قدرته على اجتياز مواجهات كبيرة دون أسطورته.

ولم يشارك ميسي في أي دقيقة هذا الموسم بسبب إصابة في ربلة الساق، وفي غيابه خاض برشلونة أسوأ انطلاقة موسم منذ 2008 بعد أن جمع 4 نقاط فقط من 3 مباريات.

ورغم أنه اكتسح ريال بيتيس 5/2 في المباراة السابقة بملعبه تعادل برشلونة 2/2 مع أوساسونا الصاعد للأضواء في آخر لقاء خارج ملعبه، وفشل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول خلال عرض وصفه المدرب إرنستو فالفيردي بأنه ”قبيح“.

وشجع ميسي، الذي أكد غيابه عن لقاء فالنسيا ويجهل موعد عودته للملاعب، فريقه على الاستفاقة بعد بداية مهتزة.

وقال نجم الأرجنتين لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية: ”كانت بداية غريبة وتعرضنا لإصابات عديدة أكثر من المعتاد“.

وأضاف ”لست قلقًا رغم أننا ندرك أنه لم يجب السماح بانطلاقة سيئة بهذا الشكل وبعد فترة التوقف الدولية نحتاج لتشغيل الآلات وتعزيز قوة الفريق والبدء في الانتصارات“.

ويستمر غياب ثنائي الهجوم عثمان ديمبلي ولويس سواريز للإصابة قبل استضافة فالنسيا الذي فشل برشلونة في التغلب عليه في 3 مواجهات بالموسم الماضي ومنها نهائي كأس الملك.

كما يعيش فالنسيا فترة مضطربة بعد إقالة المدرب مارسيلينو، الذي حوّل الفريق إلى منافس شرس على مراكز المربع الذهبي، بعد تقارير حول خلافه مع مالك النادي بيتر ليم بسبب سياسة التعاقدات.

وتولى ألبرت سيلادس، مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا سابقًا والذي يفتقر للخبرة، قيادة فالنسيا وسط انتقادات شديدة.

وقال سانتياجو كانيزاريس حارس فالنسيا السابق: ”التزم مارسيلينو بتحقيق كل الأهداف التي عُين من أجلها وإقالته فضيحة“.

وأضاف ”درب سيلادس ناشئين فقط ولا يوجد ضمان على قدرته على العمل في الدرجة الأولى، ولا فكرة لديه عما سيواجه حتى الآن ولا يعرف غرفة الملابس وسيبدأ من الصفر“.

الموعد والقوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا:

تقام مباراة برشلونة وفالنسيا يوم السبت، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وفي المقابل يحل أتلتيكو مدريد المتصدر ضيفًا على ريال سوسيداد في أول مباراة في استاد أنويتا بعد تحديثه، وسيبحث الزوار عن الفوز 4 مرات في 4 مباريات.

ويفتقد ريال مدريد، العديد من اللاعبين عندما يستقبل ليفانتي مثل لوكا مودريتش أحدث المنضمين لقائمة المصابين.