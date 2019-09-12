أول تعليق من نادي برشلونة على تصريحات ليونيل ميسي

علق جوسيب فيفس، المتحدث الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، على تصريحات نجم الفريق ليونيل ميسي لصحيفة ”سبورت“.

وأعرب فيفس عن تقديره لتصريحات ليونيل ميسي، وقال: ”نحن راضون عن حوار ميسي، لا توجد فجوة بينه والنادي، ونعتقد أنه أجرى تقييمات إيجابية وشفافة للحاضر والمستقبل“.

وأضاف: ”الحوار كان إيجابيًا، ويعبر عن الآراء المنطقية والاحترام.. نحن فخورون بوجود لاعبين لدينا يعبرون عن أنفسهم بهذه الطريقة“.

وأكمل فيفس: ”التواصل بين ميسي والنادي مثالي، هناك علاقة قوية ولا توجد مسافات بعيدة، وحين يريد ليو التحدث مع الإدارة، فإنه قادر على الحديث مع أي شخص“.

واختتم المتحدث الرسمي لنادي برشلونة: ”ميسي قدّم رسالة طموحة مثيرة للاهتمام، وهي رغبة طبيعية جدًا، فنحن بالتأكيد نريد الفوز بكل الألقاب، وهذا هو السبب في قيامنا بتدعيم الفريق، وحاليًا نعتقد أننا نمتلك فريقًا أفضل من الموسم الماضي“.

يشار إلى أن ميسي قال لصحيفة ”سبورت“، إن برشلونة بيته ويريد البقاء مع الفريق والفوز بالألقاب، وذلك بعد تقارير تحدثت عن إمكانية مغادرة ميسي برشلونة بنهاية الموسم الحالي إلى نادٍ غير أوروبي.