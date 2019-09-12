ريال مدريد يعلن موعد تقديم حارسه ألفونسي أريولا (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، موعد تقديم حارسه الجديد، الفرنسي ألفونسي أريولا.

وقال ريال مدريد، إنه سيقدم أريولا للجماهير ووسائل الإعلام، غدًا الجمعة 13 سبتمبر، الساعة 13:30 بتوقيت إسبانيا، في قاعة الصحافة في ملعب سانتياغو برنابيو.

وتعاقد ريال مدريد مع أريولا في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، ضمن صفقة تبادلية شملت انتقال الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان.

وأريولا، البالغ من العمر 26 عامًا، من ناشئي باريس سان جيرمان، وشارك مع الفريق الأول في 107 مباريات، استقبل فيها 87 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 53 مباراة.

وسيوقع أريولا مع ريال مدريد رسميًا في مكتب الرئيس فلورنتينو بيريز، غدًا، إلى جانب إميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في النادي.

وبعد التوقيع، سيخرج اللاعب إلى وسائل الإعلام في قاعة الصحافة لعقد مؤتمر صحفي، والحديث عن انتقاله إلى بطل أوروبا التاريخي.

يشار إلى أن أريولا سيكون الحارس الثاني في ريال مدريد في ظل الاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا.

ويلاقي ريال مدريد منافسه ليفانتي، يوم السبت، قبل أن يلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء.