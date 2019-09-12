ليونيل ميسي يكشف موقفه النهائي من الرحيل عن برشلونة وعلاقته بصفقة نيمار

أجرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، حوارًا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، تحدث خلاله عن إشائعات رحيله وعلاقته بصفقة نيمار وطموحه مع النادي الكتالوني.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ أبرز ما جاء في الحوار:

سؤال: كيف ترى مستقبلك؟

ميسي: ”هذا منزلي ولا أرغب في الرحيل، أريد أن أفوز“.

سؤال: ما علاقتك بقضية نيمار؟

ميسي: ”كنت أتمنى أن يعود نيمار ولا أعرف إن كان برشلونة فعل كل شيء من أجل إعادته، لكن بصراحة التفاوض مع باريس سان جيرمان صعب، نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم ومعه ومع قيمته التجارية الفريق كان سيحقق شيئًا جيدًا“.

سؤال: ما علاقة غرفة ملابس برشلونة بصفقة نيمار؟

ميسي: ”لم نطلب نهائيًّا التعاقد مع نيمار، عبّرنا عن رأينا فقط، ماذا لو أمرت؟ لقد ثبت أنه لم يكن كذلك“.

سؤال: كيف الثقة في المجموعة؟

ميسي: ”لا أشعر بخيبة أمل. لدي فريق رائع بإمكانه الفوز بكل شيء حتى دون نيمار“.

سؤال: كيف ترى عدم الاستقرار في المؤسسة؟

ميسي: ”سيكون من الجيد للنادي الاستقرار وليس الكثير من التغييرات على مستوى الهيكل الرياضي، كارليس بويول سيكون مديرًا فنيًّا مثاليًّا.

سؤال: ماذا عن علاقتك العاطفية؟

ميسي: ”أنتونيلا هي كل شيء بالنسبة لي، إنها شريك مثالي يعرف دائمًا كيف يلج داخلي حتى في الأوقات الصعبة“.