أخبار برشلونة وريال مدريد وتشيلسي: ميسي يثير حيرة البلوغرانا.. و“بيريز“ يحلم بـ“جلاكتيكوس“ جديد

تصدَّر الأرجنتيني الأسطورة ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عناوين الصحافة الأوروبية، اليوم الأربعاء، والتي اهتمت بوجهته المستقبلية، نتيجة للشكوك المحطية باستمراره مع البارسا، إضافة إلى آخر تطورات إصابته التي حرمت العملاق الكتالوني من خدماته منذ بداية الموسم.

ألغاز ميسي

وكانت آخر مباراة رسمية لميسي في يوليو الماضي، خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا بين الأرجنتين وتشيلي.

وقالت إذاعة ”راديو كتالونيا“، إن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والذي لعب لأندية مانشستر يونايتد، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان، وميلان، أجرى اتصالات مع ميسي لمعرفة رأيه في الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الإذاعة الكتالونية، في تقرير بثّته، اليوم الأربعاء، إلى أن بيكهام عرض بالفعل على ميسي الانضمام إلى نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي، بداية من منتصف 2020، إلا أن بيكهام لم يتلقَ حتى الآن ردًا حاسمًا من ميسي حول الرحيل إلى النادي الأمريكي الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقرًا له.

وأكدت تقارير أن مسؤولي برشلونة، وعلى رأسهم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، يريدون أن يستمر ميسي برفقة البلوغرانا بعقد أبدي، بحيث يعتزل اللاعب داخل النادي الذي شهد تألقه وبطولاته، وتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، مع برشلونة في يونيو 2021.

وفيما يتعلق بآخر تطورات إصابة ميسي، ذكرت مصادر لشبكة ESPN FC التلفزيونية أن ميسي سيغيب عن مواجهة فالنسيا في الليغا، يوم السبت المقبل، وربما المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند الألماني منتصف الأسبوع المقبل.

ولم يشارك قائد الأرجنتين البالغ من العمر 32 عامًا مع برشلونة منذ إصابته في ربلة الساق خلال أول جلسة تدريب له في أغسطس الماضي، ما تسبب في غيابه عن الجولة الخارجية في الولايات المتحدة، ولم يظهر في أي من مباريات برشلونة الثلاث الأولى في الدوري.

ولم يضع برشلونة أبدًا إطارًا زمنيًا لعودته لقيادة الفريق الكتالوني، لكنه كان قريبًا من المشاركة أمام أوساسونا قبل فترة التوقف الدولية، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام المحلية في ذلك الوقت إلى أن ميسي لا يزال بعيدًا عن الملاعب لمدة قد تصل إلى شهر حتى نهاية سبتمبر الحالي.

وقال مصدر في النادي لـ ESPN FC إن هناك بعض القلق بشأن لياقة ميسي، لكن الأمل ما زال قائمًا بعودته عاجلًا وليس آجلًا.

وأضاف المصدر أنه كان قادرًا على القيام ببعض التدريبات بالكرة، اليوم الأربعاء، في منطقة رملية داخل ملعب التدريب.

الهدف نيمار

قال خافيير بورداس، عضو مجلس إدارة برشلونة، خلال زيارته لكولومبيا إن الفريق لن يتخلى عن فكرة ضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن العملية ممكنة اقتصاديًا.

وقال بوداس لوكالة الأنباء الإسبانية:“طالما يرغب دائمًا في العودة، سنفعل كل شيء من أجل إعادته“، وأضاف حول الجانب المالي:“العملية ممكنة اقتصاديًا“.

كما أكد عضو إدارة برشلونة أن فكرة التعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الشتوية ممكنة، وقال:“سنرى كل شيء يتغير بسرعة في عالم كرة القدم، لكن نيمار هو نيمار، حالة مميزة ولاعب رائع يريد العودة لبرشلونة، وارتكب خطأ اعترف هو شخصيًا به حين ذهب إلى باريس ولم يتأقلم هناك“.

أحلام بيريز

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، يخطط لتشكيل الجيل الجديد من ”الجلاكتيكوس“ مع افتتاح أعمال التطوير العملاقة على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن الموعد المنطقي لإنهاء أعمال التجديد في ”سانتياغو برنابيو“ ستكون -على الأرجح- في العام 2022، وهو العام الذي يحلم بيريز بأن يكون قد نجح بالفعل بتجديد دماء الفريق الملكي بصفقات من العيار الثقيل.

وتابعت بقولها:“كانت صفقة البلجيكي إدين هازارد المنتقل إلى الريال من تشيلسي الإنجليزي هي الحلم الأول لبيريز في ريال مدريد، ولكنه لا يزال يريد ضم 3 نجوم من العيار الثقيل إلى الفريق على الأقل في صيف 2020، كي تكون القوة الضاربة للفريق حاضرة مع نهاية أعمال التطوير في سانتياغو برنابيو“.

وأكدت أن الصفقات التي يريد بيريز حسمها في النادي الملكي، هي: الفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان، والإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم بورسيا دورتموند الألماني، والإسباني فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي“.

وقالت الصحيفة إن بيريز ليس مقتنعًا على الإطلاق بفكرة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى وإن كانت تلك الصفقة تمثل رغبة أساسية للمدرب زين الدين زيدان، حيث يرى بيريز أن لاعبًا واعدًا مثل فابيان سيكون إضافة أكبر من بوغبا في صفوف الميرينغي، والدليل على ذلك رغبة برشلونة أيضًا في التعاقد معه.

وختمت تقريرها بقولها:“مبابي وفابيان وسانشو وهازارد، مع وجود أودريغارد، وكوبو، ورودريغيو، وفينسيوس جونيور، سيكونون بمثابة الجيل الجديد من الجلاكتيكوس الذي يحلم به بيريز في ريال مدريد“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”آس“ إن البرازيلي رودريغو لاعب ريال مدريد أثار الجدل داخل إدارة النادي الملكي في ظل تباين الآراء حول الدور الذي يمكن أن يقوم به اللاعب خلال الموسم الجاري برفقة الميرينغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودريغو المنضم إلى ريال مدريد من نادي سانتوس البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، أصبح مرشحًا بقوة للعب في صفوف فريق ريال مدريد الثاني، الكاستيا، تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس.

وتابعت بقولها:“هذا الرأي أثار وجهتي نظر مختلفتين في ريال مدريد، حيث قارن المؤيدون بين رودريغو ومواطنه فينيسيوس جونيور، الذي شارك في صفوف الكاستيا قبل أن يصبح لاعبًا في الفريق الأول، وأشاروا إلى أن نفس التجربة يجب أن يتم تطبيقها على رودريغو، البالغ من العمر 18 عامًا“.

وأكدت أن الرأي الآخر لا يرى أن تجربة فينسيوس تصلح مع رودريغو، خاصة أن ريال مدريد تعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون يورو، وهو رقم كبير مقارنة بعمر البرازيلي الشاب، وبالتالي فإنه ليس من المناسب أن يتم نقله إلى الكاستيا في ظل المبلغ الكبير الذي تم من خلاله التعاقد معه.

يوسف عطال إلى تشيلسي؟

قالت صحيفة ”غارديان“ البريطانية إن نادي تشيلسي الإنجليزي ينتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“ في الاستئناف الذي تقدّم به ضد العقوبة المفروضة عليه بحرمانه من التعاقدات لفترتي انتقالات.

ولم ينجح تشيلسي بضم أي صفقة جديدة لتشكيلة المدرب فرانك لامبارد في سوق الانتقالات الصيفية الماضية نتيجة العقوبة، وينتظر مسؤولوه بتفاؤل كبير حكم ”كاس“، الذي سيكون بمثابة ”طوق النجاة“ للفريق حال قبول الاستئناف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي تشيلسي وضعوا النجم الجزائري الدولي يوسف عطال على رأس قائمة المطلوبين في صفوف البلوز خلال ميركاتو الشتاء.

وأكدت أن عطال يمكن أن يكون الصفقة الأولى لنادي تشيلسي في يناير المقبل، كون الفريق بحاجة ماسة إلى ظهير أيمن شاب يجيد الأدوار الدفاعية والهجومية.

وقدّرت الصحيفة البريطانية قيمة الصفقة في حدود 35 مليون جنيه إسترليني.