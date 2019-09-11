برشلونة لن يتخلى عن فكرة ضم البرازيلي نيمار

قال خافيير بورداس عضو مجلس إدارة برشلونة خلال زيارته لكولومبيا إن الفريق لن يتخلى عن فكرة ضم البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن العملية ممكنة اقتصاديًا.

وقال بوداس لوكالة الأنباء الإسبانية: ”طالما يرغب دائمًا في العودة، سنفعل كل شيء من أجل إعادته.“

وأضاف حول الجانب المالي: “ العملية ممكنة اقتصاديًا ”

كما أكد عضو إدارة برشلونة أن فكرة التعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الشتوية ممكنة. وقال: ”سنرى كل شيء يتغير بسرعة في عالم كرة القدم، لكن نيمار هو نيمار، حالة مميزة ولاعب رائع يريد العودة لبرشلونة، ارتكب خطأ اعترف هو شخصيًا به حين ذهب لباريس ولم يتأقلم هناك.“

وما زال النجم البرازيلي يصر على العودة لبرشلونة للعب بجوار أصدقائه ميسي وسواريز. وعبّر والده في تصريحات مؤخرًا أنه عمل كل شيء من أجل تحقيق هدفه، كما أكد رئيس برشلونة أن فكرة إعادته للكامب نو لم تنتهِ بفشل محاولات فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يفكر في بيع نيمار خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.