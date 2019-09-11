محكمة تركية تقضي بحبس أردا توران لاعب نادي برشلونة.. تعرف على السبب

قضت محكمة تركية بحبس أردا توران، لاعب وسط برشلونة، المعار حاليًا إلى باشاك شهير التركي، لمدة عامين وثمانية أشهر بعد إطلاق النار بهدف بث الرعب والقلق وحيازة أسلحة غير مرخصة وتعمد إصابة شخص.

لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم ما يعني أن توران لن يتعرض للحبس، إلا إذا ارتكب جريمة أخرى في غضون خمس سنوات.

Yaşadıkları kavga sonrası futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin hakkında açılan davanın 3. duruşmasında karar çıktı: Turan'ı 3 ayrı suçtan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı https://t.co/i2BB0tzFY2 pic.twitter.com/ik6v9AReNB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 11, 2019

واشترك توران في شجار مع المغني بيركاي شاهين في ملهى ليلي في إسطنبول العام الماضي وتسبب في كسر أنف المغني. وذهب توران إلى المستشفى في وقت لاحق وأمسك بمسدس وأطلق النار أرضًا ليثير القلق.

وكان نادي باشاك شهير قد أعلن أنه فرض غرامة على توران قدرها 2.5 مليون ليرة تركية (حوالي 432 ألف دولار) بسبب هذه الواقعة.

وانضم توران إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو (37.45 مليون دولار) في 2015 وفاز بأربعة ألقاب وشارك في 55 مباراة سجل خلالها 15 هدفًا.

كما شارك توران (31 عامًا) مع منتخب تركيا في 100 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا لبلاده.