بيكهام يغازل ميسي ويثير الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة

أثارت تقارير صحفية إسبانية المزيد من الجدل حول مصير النجم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي رفقة ناديه برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن عقد ميسي مع برشلونة، والذي يمتد إلى منتصف عام 2021، يتضمن بنداً يسمح للاعب الأرجنتيني الدولي بالرحيل عن البارسا بنهاية الموسم الجاري، وبالتحديد في منتصف عام 2020، ولكن إلى نادي خارج القارة الأوروبية.

وقالت إذاعة ”راديو كتالونيا“، إن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، والذي لعب لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وميلان، أجرى اتصالات مع ميسي لمعرفة رأيه في الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال الموسم المقبل.

وأشارت الإذاعة الكتالونية، في تقرير بثّته اليوم الأربعاء، إلى أن بيكهام عرض بالفعل على ميسي الانضمام إلى نادي إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي، بداية من منتصف 2020، إلا أن بيكهام لم يتلق حتى الآن رداً حاسماً من ميسي حول الرحيل إلى النادي الأمريكي الذي يتخذ من ولاية فلوريدا مقراً له.

وأكدت تقارير أن مسؤولي برشلونة وعلى رأسهم رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو يريدون أن يستمر ميسي رفقة البلوغرانا بعقد أبدي، بحيث يعتزل اللاعب داخل النادي الذي شهد تألقه وبطولاته، وتتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وينتهي عقد ميسي، البالغ من العمر 32 عاماً، مع برشلونة في يونيو 2021.