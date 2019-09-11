تقرير: رودريغيو يثير الانقسام في ريال مدريد

قالت صحيفة ”آس“، إن البرازيلي رودريغو، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أثار الجدل داخل إدارة النادي الملكي في ظل تباين الآراء حول الدور الذي يمكن أن يقوم به اللاعب خلال الموسم الجاري رفقة الميرينغي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن رودريغو المنضم إلى ريال مدريد من نادي سانتوس البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، أصبح مرشحاً بقوة للعب في صفوف فريق ريال مدريد الثاني، الكاستيا، تحت قيادة المدرب راؤول غونزاليس.

وتابعت: ”هذا الرأي أثار وجهتي نظر مختلفتين في ريال مدريد، حيث قارن المؤيدون بين رودريغو ومواطنه فينيسيوس جونيور، الذي شارك في صفوف الكاستيا قبل أن يصبح لاعباً في الفريق الأول، وأشاروا إلى أن نفس التجربة يجب أن يتم تطبيقها على رودريغو، البالغ من العمر 18 عاماً“.

وأكدت أن الرأي الآخر لا يرى أن تجربة فينسيوس تصلح مع رودريغو، خاصة أن ريال مدريد تعاقد مع اللاعب مقابل 40 مليون يورو، وهو رقم كبير مقارنة بعمر البرازيلي الشاب، وبالتالي فإنه ليس من المناسب أن يتم نقله إلى الكاستيا في ظل المبلغ الكبير الذي تم من خلاله التعاقد معه.

وقالت إن هذا الانقسام في الآراء وصل إلى اللاعب نفسه، حيث أصبح ينتظر حسم مصيره بين الانتظام في الفريق الأول لريال مدريد أو الانتقال إلى الكاستيا.