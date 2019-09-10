دييغو كوستا يدافع عن قرار رحيل غريزمان إلى برشلونة: كان يحلم باللعب مع ميسي وسواريز

دافع دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد ومنتخب إسبانيا عن رحيل زميله السابق افرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة، والتعاقد مع الموهبة البرتغالية جواو فيليكس.

وقال كوستا في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”كان يحلم باللعب مع ميسي وسواريز“.

وأضاف: ”نعلم جميعًا أن لاعب كرة قدم يريد دائمًا خوض تجارب جديدة، ومن الطبيعي أن ترغب في اللعب هناك، وتجربة ما إذا كان من الممكن أن تكون مهمًا كما كان في الأتليتي أم لا“.

وأكمل: ”لم أحاول إقناعه بالبقاء.. أعتقد أن كل شخص يجب أن يعيش تجارب مختلفة، فأنا ذهبت إلى تشيلسي عندما رأيت أنه الوقت المناسب للرحيل، ولا يعني ترك الفريق أنك لست ممتنًا للنادي، بل يعني أنه حان الوقت لعيش تجربة أخرى“.

وأكد: ”لقد كان قرارًا عاديًا، غريزمان كان مثالًا للالتزام ولم يفوت أي حصة تدريبية، ولا يمكننا التحدث بشكل سيئ عنه، فقط أشكره“.

وعن رأيه ورؤيته لزميله الجديد جواو فيليكس، قال: ”عندما وصل إلى هنا، رأيت فيه أنه شخص هادئ، يستمع للنصائح، فهو ليس نجمًا، وهذا أمر جيد في غرفة الملابس“.

وأتم: ”تمكن من إظهار قدرته الكبيرة أمام ريال مدريد ويوفنتوس قبل انطلاق الموسم، وكذلك في التدريبات“.