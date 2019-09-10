ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة استعدادًا لمواجهة فالنسيا

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، غيابه عن التدريبات الجماعية لنادي برشلونة، الذي يستعد لمواجهة فالنسيا، السبت المقبل، في إطار الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وغاب أيضًا النجم الأرجنتيني عن تدريبات، الإثنين، وبحسب تقارير إعلامية فمن المنتظر أن ينظم للتدريبات الجماعية للفريق، بداية من يوم غد الأربعاء، رفقة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز.

واستعاد فالفيردي، مدرب برشلونة، ثنائي المنتخب الإسباني سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، كما استعان بعدة لاعبين من الفريق الثاني وفريق الشباب، حيث يواصل النجم الشاب إنسو فاتي التدريبات مع الفريق الأول.

وغاب ميسي عن لقاءات فريقه في بداية الموسم، بسبب الإصابة وينتظر عودته في لقاء فالنسيا المقبل.