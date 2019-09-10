برشلونة يسعى لتجديد شباب خط الوسط بنجم نابولي

كشفت تقارير صحفية رغبة نادي برشلونة الإسباني في تجديد شباب خط وسطه، في ظل تقدم أعمار عدد من نجوم هذا المركز، وعلى رأسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش وسيرجي بوسكيتس، 32 عاماً، والتشيلي أرتورو فيدال 33 عاماً.

ونجح برشلونة في دعم خط الوسط بالهولندي الدولي فرانكي دي يونغ، الذي حجز موقعه في التشكيل الأساسي للمدرب إرنستو فالفيردي منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة بدأت التخطيط لدعم خط الوسط بعناصر شابة مميزة، ووضعت الإسباني فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء: ”الاهتمام باللاعب الإسباني الدولي البالغ من العمر 23 عاماً، لم يكن وليد اللحظة، بل يرجع إلى عام 2017، حيث حاول بيب سيغورا، المدير الرياضي السابق للنادي الكتالوني، ضمه إلى صفوف الفريق وقتها، وكان سعر فابيان يقترب من 6 ملايين يورو، حيث كان يلعب في نادي إلشي معاراً من ريال بيتيس، إلا أن المحاولات لم تنجح“.

وتابعت: ”انتقل فابيان في صيف 2018 إلى نابولي من بيتيس مقابل 30 مليون يورو، وأصبح سعره الآن لا يقل عن 60 مليون يورو، أي أن برشلونة سيدفع الموسم المقبل ما لا يقل عن 10 أضعاف السعر الذي كان يمكنه التعاقد به مع اللاعب في 2017“.

وفي الموسم الماضي لعب فابيان 40 مباراة مع نابولي، وأحرز 7 أهداف وصنع 3 أخرى، كما شارك هذا الموسم في مباراتين مع الفريق.