فوتبول ليكس: ريال مدريد منح والد مارتن أوديغارد 3 ملايين دولار للتعاقد مع ابنه

كشفت الصحيفة النرويجية “ Verdens Gang “ بناء على وثائق لـ“فوتبول ليكس“ أن ريال مدريد قدم لهانز إيريك أوديغارد والد النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد 3 ملايين دولار مقابل التوقيع مع ابنه.

وحسب المجلة فقد عين ريال مدريد والد مارتن أوديغارد مدربًا لفريق الشباب دون أن يمارس عمله، مع أنه لا يتكلم الإسبانية مقابل راتب سنوي يبلغ 100 ألف دولار ومنحة سنوية تبلغ 900 ألف دولار لمدة 3 سنوات حين كان ابنه في مدريد.

وكان والد أوديغارد يتقاضى أكثر من زين الدين زيدان الذي كان مدربًا للفريق الثاني مقابل راتب سنوي يبلغ 600 ألف دولار فقط.

وتعاقد ريال مدريد مع مارتن أوديغارد في 2015 ومدد عقده في 2018 وهي الفترة التي تلقى خلالها والده المبالغ من ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد بصفقة التعاقد مع الموهوب النرويجي وسط تنافس قوي من فرق كبيرة كمانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد.

ولم ينجح النجم النرويجي الشاب في إقناع مدربي ريال مدريد وغادر معارًا لهولندا قبل أن يعود هذا الصيف للدوري الإسباني ويلعب لريال سوسيداد معارًا ويتألق بشكل لافت.