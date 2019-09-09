نبأ سار لزيدان قبل مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني

شارك إيدن هازارد وجيمس رودريغيز وإبراهيم دياز في الجزء الأول من تدريبات ريال مدريد اليوم الاثنين بعد تعافيهم جميعًا من الإصابة بينما لا يزال باقي اللاعبين مع منتخباتهم الوطنية قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل.

وعانى هازارد ورودريغيز ودياز من الإصابة لكنهم شاركوا في الجزء الأول من التدريب قبل التدريب على انفراد بعيدًا عن باقي اللاعبين غير الدوليين.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن لاعبي الفريق الثاني (كاستيا) خافيير بلمان وأدريان دي لا فوينتي وأيوب أبو وسيرجيو لوبيز وبرافو في التدريب وكذلك الحارس لويس.

ومن المتوقع أن يعود سيرجيو راموس قائد الفريق وداني كارفاخال إلى الفريق يوم الثلاثاء للمشاركة في التدريبات مع باقي اللاعبين.

وتضم قائمة المصابين في ريال مدريد لاعب الوسط المهاجم ماركو أسينسيو الذي من المرجح أن يغيب حتى نهاية الموسم بعد إصابته في ركبته بينما تعرض الوافدان الجديدان إيدن هازارد ورودريغو لإصابة عضلية أيضًا وكذلك المهاجم البديل ماريانو دياز ورودريغيز أيضًا الذي أصيب خلال التعادل 1/1 مع بلد الوليد في الليغا.

ويستعيد ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان أغلب لاعبيه الدوليين بداية من الثلاثاء ليبدأ مشوارًا خطيرًا في 3 أسابيع ينقله للتوقف الدولي القادم في شهر أكتوبر.

وما بين التوقف الدولي الحالي والتوقف الدولي المقبل يواجه زيدان 7 مباريات في 22 يومًا أخطرها 3 مواجهات خارج ملعبه أمام فرق صعبة.

ويبدأ ريال مدريد المواجهات مع ليفانتي السبت القادم ويملك ذكرى سيئة من الموسم الماضي لأن الفريق الزائر هزمه على ملعبه سانتياغو برنابيو 2/1، وبعد فترة التوقف الدولي مباشرة.

ويبدأ زيدان دوري أبطال أوروبا بمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وفي لقاء يغيب عنه سيرجيو راموس وناتشو ونيمار للإيقاف وكليان مبابي للإصابة وهي غيابات تؤثر على الفريقين.

وبعد فرنسا يسافر زيدان لإشبيلية لمواجهة المدرب السابق لريال مدريد جولين لوبتيغي والتي كان فريق إشبيلية أحد أسباب إقالته لأنه خسر 0/3 وبعدها مر بفترة سيئة انتهت برحيله.

ويسعى لوبتيغي للثأر من ريال مدريد ووضعه في حالة شك وقيادة إشبيلية لإسقاط زيدان وريال مدريد.

ويستضيف ريال مدريد أوساسونا في مباراة في وسط الأسبوع قبل أن يواجه أتلتيكو مدريد على واندا ميتروبوليتانو في أول ديربي رسمي هذا الموسم لكن بذكريات الهزيمة 3/7 في الكأس الدولية للأبطال في الصيف.

وينهي زيدان الفترة الصعبة بمواجهتين على سانتياغو برنابيو الأولى في دوري الأبطال أمام كلوج بروج البلجيكي والثاني أمام غرناطة في الدوري الإسباني.