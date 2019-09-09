فرانك دي بور ينتقد فالفيردي مدرب نادي برشلونة بسبب تعامله مع دي يونغ

شن فرانك دي بور، مدرب أياكس أمستردام السابق، هجومًا على إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، بسبب طريقة تعامله مع فرانكي دي يونغ، لاعب وسط البلوغرانا.

وشدد دي بور، لاعب برشلونة السابق، على أنه فوجئ بالمركز الذي يلعب فيه دي يونغ تحت قيادة فالفيردي.

وقال دي بور في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“: ”لقد رأيت المباراة الأخيرة لبرشلونة، ودي يونغ كان يلعب متطرفًا في وسط الملعب، هذا ليس مركزه الأصلي، إنه بحاجة لأن يلعب في منتصف الملعب أو كمتحكم في الكرة“.

وأضاف: ”لا أعرف ما يريد فالفيردي أن يفعل معه.. بوسكيتس لاعب كبير في السن، لكنه لا يزال بإمكانه المشاركة واللعب بشكل جيد“.

دي يونغ قدم موسمًا استثنائيًّ مع أياكس في الموسم الماضي، لكن لم يظهر بالصورة ذاتها في مبارياته الأولى مع البرسا، وكان هناك خلل واضح في خط وسط الفريق، وبسبب ذلك تعثر في مباراتين من أصل ثلاث.

وانضم دي يونغ لمعسكر منتخب هولندا في الأيام الماضية، وخاض مباراة ألمانيا في تصفيات يورو 2020، وقدَّم مستوًى مذهلًا جدًّا وأحرز هدفًا مميزًا، وهو ما يضع علامة استفهام حول مستواه مع برشلونة.

يذكر أن النادي الكتالوني، نجح في التعاقد مع دي يونغ خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادمًا من صفوف أياكس أمستردام الهولندي.