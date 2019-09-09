أومتيتي ينفي إشاعات رحيله عن نادي برشلونة.. ويؤكد مشاركته في مونديال روسيا 2018 مصابًا

نفى الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة، الإشاعات التي تحدثت عن رحيله إلى آرسنال في الصيف الماضي مؤكدًا أنه أخبر موكله برفض أي عروض.

وقال أومتيني عن إشاعات الرحيل: ”لا أعرف كيف خلقت هذه الإشاعات، تلقيت رسائل من أصدقائي تسألني عن الأمر لكن قلت لهم آسف أنا في برشلونة، الفريق الذي كنت أحلم باللعب في صفوفه منذ طفولتي ”.

وكان المدافع الفرنسي طرفًا أيضًا في الإشاعات التي تخص صفقة البرازيلي نيمار داسيلفا، حيث طرح اسمه بين اللاعبين الذين يرغب برشلونة في وضعهم ضمن الصفقة.

وأوضح أومتيتي: ”لم يخبرني وكيل أعمالي بشيء ولا أعرف إن كانت هناك مفاوضات مع آرسنال، قلت له ”أن لا يخبرني بشيء“ لكون جوابي واضحًا“.

وأضاف: ”دخول في صفقة نيمار جنون هذا يجعلني أضحك وليس لدي أي إجابة“.

وأكد المدافع الدولي الفرنسي أنه ليس نادمًا للعب مونديال روسيا 2018 بإصابة في الركبة، مشددًا: ”ضغطت على ركبتي من أجل لعب كأس العالم، وحاليًّا أنا بطل للعالم في الحياة لا بد من اتخاذ قرارات ولست نادمًا عليها“.

وعاد صامويل أومتيتي لبرشلونة مصابًا من المنتخب الفرنسي، ولم يعلن ما إذا سيكون جاهزًا للعب مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي الحالية.