راموس يعادل رقم كاسياس كأكثر لاعب خاض مباريات مع إسبانيا

عادل قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس الرقم القياسي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض مباراته الدولية رقم 167 مع بطلة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وبمجرد دخول قائد ريال مدريد أرض الملعب لخوض مباراة جزر الفارو ضمن تصفيات يورو 2020 يوم الأحد عادل الرقم القياسي المحلي لزميله السابق كاسياس.

ويتأخر راموس بفارق تسع مباريات فقط عن جيانلويغي بوفون حارس إيطاليا صاحب الرقم القياسي الأوروبي للمشاركات الدولية لكنه يتأخر بفارق 17 مباراة عن المصري المعتزل أحمد حسن صاحب الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة مع منتخباتهم.

وأقيمت المباراة التي حسمتها إسبانيا بالفوز برباعية نظيفة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات ويبدو المدافع المثير للجدل في حالة جيدة بعد أن هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات بالتصفيات الأوروبية.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية اليومية أن مدافع ريال مدريد المخضرم يفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده حيث سجل راموس (33 عاما) 21 هدفًا وبات اللاعب لوحيد المتبقي من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2008.

وكان هذا اللقب الأول لإسبانيا بعد 44 عامًا من الانتظار لتحقيق لقب كبير كان بداية فترة ذهبية من الهيمنة على المستوى الدولي شهدت أيضًا إحراز لقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.