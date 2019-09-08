تصفيات أمم أوروبا 2020.. مورينو وألكاسير يقودان منتخب إسبانيا للفوز على جزر فاوره وتعادل السويد مع النرويج (فيديو)

واصل منتخب إسبانيا نتائجه الرائعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020، بفوز 4/0، على جزر فاروه، اليوم الأحد، ضمن مباريات المجموعة السادسة.

وأنهى منتخب إسبانيا الشوط الأول متقدمًا 1/0 سجله رودريغو مورينو في الدقيقة 13، بعد تمريرة من ميكيل أويارزابال.

وعاد رودريغيز وسجل الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 60، ووقع باكو ألكاسير الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وحقق الماتادور الإسباني فوزه السادس على التوالي في التصفيات ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في

وعاد ألكاسير وسجل الهدف الثاني له والرابع لإسبانيا في الدقيقة 90+2.

صدارة المجموعة، بفارق 7 نقاط عن منتخب رومانيا الذي لعب 6 مباريات، و8 نقاط كذلك عن منتخب السويد الذي لعب 6 مباريات.

وحقق منتخب إسبانيا فوزه الرابع في 4 مباريات جمعته مع جزر فاروه.

وشهدت المباراة مشاركة القائد سيرجيو راموس مع إسبانيا، ليعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي المسجل باسم زميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167.

وضمن الجولة ذاتها، تعادل منتخب السويد 1/1 مع النرويج، حيث تقدم ستيفان يوهانسين للنرويج في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل إيميل فورسبيرغ للسويد في الدقيقة 60.

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التصفيات المؤهلة ليورو 2020 | اسبانيا 2 × 0 جزر الفارو | هدف الثاني اسبانيا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/FeyUOM73qC — فهد اهداف التصفيات (@ZX1SW) September 8, 2019

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