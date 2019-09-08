تقرير: فالفيردي سيعتمد على ميسي وغريزمان وسواريز في مباراة برشلونة ضد فالنسيا

كشفت وسائل إعلام إسبانية ملامح تشكيلة برشلونة لمواجهة فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني يوم السبت 14 سبتمبر.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة سيشرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، والوافد الجديد، الفرنسي أنطوان غريزمان بشكل أساسي أمام فالنسيا على ملعب كامب نو.

وغاب ميسي عن أول 3 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني بسبب الإصابة منذ أغسطس الماضي، في حين تعرض سواريز لإصابة في الجزء الأسفل من الساق اليمنى، في خسارة برشلونة 0/1 أمام أتلتيك بلباو في المباراة الافتتاحية للدوري الإسباني للموسم 2019/2020.

أما أنطوان غريزمان، المنضم إلى برشلونة قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، فقد شارك في أول 3 مباريات لبرشلونة في الدوري الإسباني، (270 دقيقة)، سجل فيها هدفين وصنع هدفًا.

وخسر برشلونة 0/1 أمام أتلتيك بلباة، ثم تغلب 5/2 على ريال بيتيس، قبل أن يتعادل 2/2 مع أوساسونا، ويملك 4 نقاط ويحتل المركز الثامن على لائحة ترتيب الليغا.