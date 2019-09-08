إصابة جديدة تضرب ريال مدريد

تعرَّض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة جديدة بعد إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش في مباراة منتخب بلاده مع البرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، السبت.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن لوكا يوفيتش أصيب خلال مشاركته مع صربيا أمام البرتغال في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020، والتي فاز فيها رفاق كريستيانو رونالدو 4/2.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفيتش سيتم استبعاده من مواجهة صربيا المقبلة بالتصفيات أمام لوكسمبورغ، والمقررة، بعد غدٍ الثلاثاء.

وأوضح الاتحاد الصربي أن يوفيتش تحت الفحص من الأطباء، لتحديد طبيعة إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني، لم يسجل يوفيتش، البالغ من العمر 21 عامًا أي هدف مع الفريق الملكي.

وضربت الإصابات لاعبي ريال مدريد من قبل بداية الموسم الحالي، حيث أُصيب فيرلاند ميندي، وأيدين هازارد، وإبراهيم دياز، وماريانو دياز، في حين يغيب ماركو أسينسيو لإصابته بالرباط الصليبي.