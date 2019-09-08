صحيفة: ريال مدريد سيحاول التعاقد مع دوني فان دي بيك الصيف المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وكانت تقارير قد تحدثت عن توصل ريال مدريد، لاتفاق مع أياكس في أغسطس الماضي، لكن النادي الملكي انسحب من الصفقة، في محاولة للتعاقد مع بول بوغبا من مانشستر يونايتد.

وأوضحت صحيفة ”أس“ أن مسؤولي ريال مدريد أبلغوا فان دي بيك أنهم سيعودون للتعاقد معه الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد يشعرون بأن بقاء فان دي بيك عامًا آخر في أياكس سيكون مفيدًا ليحصل على مزيد من الخبرة، بعد تألقه في موسمه الأول بالعام الماضي.

وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد فإن التعاقد مع دي بيك سيكلف 50 مليون يورو.

وشارك فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عامًا، في 57 مباراة مع أياكس موسم 2018/2019، بواقع 4116 دقيقة، سجل فيها 17 هدفًا وصنع 13، وتدرج فان دي بيك في الفئات العمرية لأياكس من 17 و19 و21 عامًا حتى انضم للفريق الأول منذ فبراير 2016.