راموس يستعد لدخول التاريخ في مباراة إسبانيا ضد جزر فاو

يستعد المدافع المخضرم سيرجيو راموس لمعادلة‭ ‬رقمين قياسيين مع منتخب إسبانيا عندما يواجه جزر فارو في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد.

وبمجرد دخول قائد ريال مدريد أرض الملعب يوم الأحد سيعادل الرقم القياسي المحلي والأوروبي لزميله السابق إيكر كاسياس بخوض المباراة الدولية رقم 167.

وستقام المباراة في استاد المولينون بمدينة خيخون والتي شهدت وصول راموس للمباراة المئوية مع منتخب بلاده قبل سنوات ويبدو المدافع المثير للجدل في حالة جيدة بعد أن هز الشباك أربع مرات في خمس مباريات بالتصفيات الأوروبية.

وذكرت صحيفة (ماركا) الرياضية اليومية أن راموس بحاجة إلى 17 مباراة ليعادل رقم المصري أحمد حسن كأكثر لاعب خوضًا للمباريات الدولية في العالم.

كما يأمل راموس في تحقيق رقم قياسي آخر ولكن على مستوى الأهداف الدولية، بعدما دخل قائمة أكثر عشرة لاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب الإسباني برصيد 21 هدفًا ويفصله هدف واحد عن الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلًا للأهداف مع منتخب بلاده.

وراموس (33 عامًا) هو اللاعب الوحيد المتبقي من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أوروبا 2008 عندما وضعت حدًا لانتظار دام 44 عامًا من أجل تحقيق لقب كان بداية فترة ذهبية من الهيمنة على المستوى الدولي شهدت أيضًا إحراز لقب كأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012.

وجددت إسبانيا الدماء بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2014 و2018 ومشاركة محبطة في بطولة أوروبا 2012 لكن راموس حافظ على مكانه حتى بعد أن قرر جيرارد بيكيه شريكه في قلب الدفاع لسنوات طويلة الاعتزال دوليًا.