ديشان يُعيد أومتيتي إلى نادي برشلونة للعلاج

عاد الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي إلى نادي برشلونة اليوم الأحد للخضوع للمزيد من الفحوص في النادي بعد استبعاده من مواجهة أندورا المقبلة أمام بطل العالم بعد غيابه عن مباراة ألبانيا يوم السبت للإصابة.

وواصل منتخب فرنسا سيطرته على مجموعته في تصفيات بطولة أوروبا (يورو2020) بعدما سجل له كينغسلي كومان هدفين بالإضافة لهدف لكل من أوليفييه جيرو والوجه الجديد جوناتان إيكوني ليفوز 4/1 على ألبانيا أمس السبت.

وأفاد الاتحاد الفرنسي بأن أومتيتي يعاني من كدمة في قدمه اليمنى منعته من المشاركة في الفوز على ألبانيا ولا يرغب ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي الفائز بمونديال روسيا 2018 المخاطرة باللاعب.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إن ديشان وافق على عودة اللاعب إلى برشلونة الذي سيكلف فريقه الطبي بعلاج اللاعب.

ويعاني أومتيتي من الإصابات التي منعته من المشاركة في العديد من المباريات الموسم الماضي حيث كان يعاني من مشكلة في غضروف ركبته.

ورغم تعافيه من هذه الإصابة إلا أن أومتيتي لم يشارك في أي مباراة من أول 3 مواجهات لبرشلونة في الدوري الإسباني ليصبح كليمونت لينغليت أساسيًا على حسابه وشارك في كافة مباريات الليغا الثلاث كاملة.