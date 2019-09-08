تقارير: كيليان مبابي الهدف الأول لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

كشفت تقارير صحفية، عن أن ريال مدريد، سيدخل بقوة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل التعاقد مع الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر التحرك تجاه مبابي، بعدما فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار داسيلفا هذا الصيف.

وأشارت إلى أن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع مبابي الفائز بكأس العالم 2018، تعني أنه كان دائمًا المرشح الثاني خلف لبرشلونة في الصراع على نيمار.

وقرر زين الدين زيدان، المدير الفني للريال، جعل مبابي هدفه الأول في صيف 2020، حتى قبل لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بول بوغبا.

وتشير التقارير في إسبانيا إلى أن زيدان أقنع مواطنه بالقدوم إلى البرنابيو، ويبدو أن مشجعي ريال مدريد يحرصون على ذلك أيضًا، حيث هتفوا باسم مبابي في احتفالية تقديم هازارد.

وينتهي عقد مبابي، مع سان جيرمان في عام 2022.